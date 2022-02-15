Обеспечение жителей Псковской области качественной водой обсудили в Минстрое

Проект строительства станции умягчения воды в Псковской области обсудили министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и губернатор Михаил Ведерников на рабочей встрече. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации, мероприятие прошло в министерстве строительства России сегодня, 18 февраля.
Основными темами обсуждения стали модернизация коммунальной инфраструктуры и реализация нацпроекта «Жилье и городская среда».
Так, в Псковской области идет подготовка к реализации проекта строительства станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора Пскова. Благодаря этому вода, подаваемая в систему водоснабжения, будет проходить необходимую обработку, что позволит избежать образования накипи при ее нагреве. Обеспечение водой надлежащего качества жителей региона стало поручением президента РФ.
Михаил Ведерников добавил, что в этом году продолжается реконструкция станции биохимической очистки воды от сероводорода на очистных сооружениях в Великих Луках, а также строительство очистных сооружений водопровода в Порхове и водозабора в микрорайоне «Псковкирпич». «В деревне Родина Псковского района планируется начать возведение станции очистки воды», — добавил Михаил Ведерников.
Кроме того, глава региона озвучил ряд инициатив по благоустройству городских территорий. Он выступил с инициативой предоставления субсидии на благоустройство парков в административных центрах субъектов РФ. Сейчас эти населенные пункты из-за численности своего населения лишены возможности принимать участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, отметили в администрации.
В рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды в прошлом году в регионе завершили реализацию 173 проектов, на текущий год запланировали обновление 72 объектов - 30 дворовых и 42 общественных. Помимо этого, по итогам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в этом году благоустроят набережную в Гдове, центральную площадь и сквер Клавы Назаровой в Острове.