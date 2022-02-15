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ЖКХ

Обеспечение жителей Псковской области качественной водой обсудили в Минстрое

18.02.2022 16:54|ПсковКомментариев: 0

Проект строительства станции умягчения воды в Псковской области обсудили министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и губернатор Михаил Ведерников на рабочей встрече. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации, мероприятие прошло в министерстве строительства России сегодня, 18 февраля.

Основными темами обсуждения стали модернизация коммунальной инфраструктуры и реализация нацпроекта «Жилье и городская среда».

Так, в Псковской области идет подготовка к реализации проекта строительства станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора Пскова. Благодаря этому вода, подаваемая в систему водоснабжения, будет проходить необходимую обработку, что позволит избежать образования накипи при ее нагреве. Обеспечение водой надлежащего качества жителей региона стало поручением президента РФ.

«В регионе ведется активная работа по обеспечению людей качественной водой, сегодня мы рассмотрели источники дополнительного финансирования для строительства таких проектов. Псковская область принимает участие в федеральном проекте „Чистая вода“, в рамках которого к концу 2023 года будут реализованы мероприятия, позволяющие улучшить качество воды для около 17 тысяч человек», - сказал Ирек Файзуллин.

Михаил Ведерников добавил, что в этом году продолжается реконструкция станции биохимической очистки воды от сероводорода на очистных сооружениях в Великих Луках, а также строительство очистных сооружений водопровода в Порхове и водозабора в микрорайоне «Псковкирпич». «В деревне Родина Псковского района планируется начать возведение станции очистки воды», — добавил Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона озвучил ряд инициатив по благоустройству городских территорий. Он выступил с инициативой предоставления субсидии на благоустройство парков в административных центрах субъектов РФ. Сейчас эти населенные пункты из-за численности своего населения лишены возможности принимать участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, отметили в администрации.

В рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды в прошлом году в регионе завершили реализацию 173 проектов, на текущий год запланировали обновление 72 объектов - 30 дворовых и 42 общественных. Помимо этого, по итогам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в этом году благоустроят набережную в Гдове, центральную площадь и сквер Клавы Назаровой в Острове.

Теги: #Минстрой #благоустройство #губернатор #вода #рабочая встреча
Источник: Псковская Лента Новостей
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