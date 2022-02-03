Туризм

Туристский поток в Псковской области почти вернулся к «доковидным» показателям

Туристский поток в Псковской области почти вернулся к «доковидным» показателям и составил 400 тысяч человек в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.

«Псковская область – регион с богатой историей и уникальным культурным наследием.

Нам есть, что показать, и чем гордиться», - добавил Михаил Ведерников.

На встрече губернатора с генеральным директором «TUI-travel Россия и СНГ» Тарасом Демурой обе стороны подписали соглашение о сотрудничестве и обсудили план совместной работы.

«Особое внимание мы уделяем развитию транспортной доступности и модернизации аэропорта имени Княгини Ольги. Результаты говорят сами за себя: в 2019-м году он обслужил 30 тысяч пассажиров, а в прошлом году – уже более 100 тысяч. Готовы расширяться и дальше – есть запрос от жителей области на полеты за пределы страны, в Египет, Турцию и Минск», - добавил Михаил Ведерников.

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В рамках совместной работы планируется проанализировать уже существующие туристские маршруты и адаптировать их под стандарты «TUI-travel», а также наметить новые направления.

«Также будем организовывать площадки для взаимодействия федеральных и региональных органов власти, туроператоров, отельеров, транспортных компаний и экскурсоводов для формирования общей стратегии развития отрасли. Благодарю Тараса Александровича за внимание к нашему региону и готовность к сотрудничеству», - заключил глава региона.