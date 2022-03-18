Общество

Автопробег в поддержку российской армии прошел в Острове

Масштабный автопробег в поддержку российской армии, ведущей специальную военную операцию на территории Украины, состоялся в городе Острове сегодня, 18 марта. К акции присоединились около 40 автовладельцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Островского района.

Фото здесь и далее: администрация Островского района

Колонну возглавил автомобиль, в котором ехали глава Островского района Дмитрий Быстров и председатель районного Собрания депутатов, секретарь Островского местного отделения партии «Единая Россия» Александр Обризан. Автопробег стартовал от автостоянки у Троицкого собора и двинулся в направлении спортивной базы «Юность» в деревне Смоленка.

На базе «Юность» перед участниками мероприятия выступили Дмитрий Быстров и Александр Обризан, а также депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов и председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Виктор Неизвестный.

Выступающие отметили значимость дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Они подчеркнули, что это «день национального самосознания, национальной и государственной гордости, объединивший миллионы людей под символами исторической правды, мужественности и братства».

«День воссоединения Крыма с Россией олицетворяет единство нашего народа, общность исторических традиций и ценностей, память о героическом прошлом республики, стремление к процветанию и миру. Сегодня на наших глазах происходят события, которые волнуют каждого гражданина России», - считает Дмитрий Быстров.

По его мнению, то, что сегодня происходит, это не событие истории Украины, не событие истории России, а «событие большего масштаба, потому что у нацизма национальности нет».

«Так же как наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны наши военнослужащие сейчас делают все, на нашей земле был мир. И им необходима наша поддержка. "Своих не бросаем": под таким лозунгом сейчас по всей России проходят акции в поддержку русских солдат. Во многих городах России проходят массовые автопробеги с флагами РФ в поддержку военной спецоперации на Украине. Остров тоже присоединился к этой акции. Мы собрались здесь, где ковались спортивные победы, чтобы сказать, что мы верим в победу наших ребят, за которыми правда, за которыми Россия!» - выступил глава района.