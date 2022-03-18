Общество

Как введенные санкции помогли избавиться от телефонных мошенников, рассказал псковский губернатор

Введенные санкции помогли жителям региона практически избавиться от телефонных мошенников. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении.

«Нет худа без добра... Знаменитые звонки мошенников из якобы служб безопасности "Сбербанка" практически прекратились. В этом, как ни странно, помогли санкции», - сказал глава региона.

По его словам, мошенники свернули эту деятельность, поскольку денежные переводы за рубеж в настоящее время стали крайне затруднительны.