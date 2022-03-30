Общество

Беженцы из Донбасса рассказали о трудностях, с которыми столкнулись в Пскове

Прибывшие из Донбасса беженцы столкнулись с трудностями при легализации своего положения на территории Псковской области. Подробнее об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала родственница двух женщин, которые недавно эвакуировались из Мариуполя и сейчас пытаются устроить новую жизнь в Пскове.

«Мы бы хотели, чтобы информация больше освещалась для людей, которые сюда приезжают. Беженцы просто не понимают, куда им идти и что делать. <...> Люди приехали сюда, просидев в подвалах по 17 дней, они выехали из-под обстрелов, без денег, в единственной одежде, добирались до сюда платно, а для получения нужных статусов тут еще и требуется комиссия, которая тоже стоит немалых денег. Но, где взять эти деньги, ведь гривны в России поменять невозможно», - пожаловалась собеседница ПЛН.

По словам женщины, она с мужем уже некоторое время проживает в Пскове и получает здесь пенсию — около 11 тысяч рублей. Недавно они приютили своих родственников, которые эвакуировались с Украины из-за спецоперации, и теперь помогают им оформить документы для легализации их дальнейшего нахождения в России.

Первым делом беженцы — пенсионерка и ее взрослая дочь — обратились в органы социальной защиты. «Соцзащита нам помогла, дали продуктовый набор, обещали дать какую-то одежду, в общем, отнеслись по-человечески. Далее нас направили в миграционную службу», - рассказала украинка.

В ведомство они ходят каждое утро уже на протяжении пяти дней. Беженцы отмечают, что информация, которая к ним поступает от различных специалистов, противоречивая. Одни говорят о невозможности оформить статус беженца, поскольку его якобы дают только по политическому, сексуальному или религиозному преследованию, другие эти заявления опровергают и заявляют, что жители Мариуполя могут как оформить статус беженца, так и запросить временное убежище. «Такое ощущение, что нужно записывать данные каждого, кто дает нам информацию, чтобы потом всем объяснять, откуда у нас та или иная информация», - заметила женщина.

«Люди не понимают, в чем разница этих статусов, да им и все равно, по большому счету, какой у них там будет статус — лишь бы они были легализованы в этой стране. Они в шоке от того, что, скорее всего, больше никогда не вернутся домой. <...> Мы надеемся, что Мариуполь когда-то откроют, и они вернутся назад, и что это будет Россия», - сказала украинка.

Поскольку беженцам пояснили, что получение убежища — более короткий путь к оформлению российского гражданства, на данный момент они остановились на этом варианте.

Женщины также отметили, что не имеют при себе денег — последнюю зарплату и пенсию на территории Украины они получили на банковские карты в гривнах, но снять их в рублях или обменять имеющиеся на руках наличные возможности у них нет. На границе при въезде в РФ они открыли счета для получения единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей, однако деньги им пока не перечислили.

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Псковская Лента Новостей обратилась в УМВД России по Псковской области. Там отметили, что все ситуации с беженцами очень индивидуальны, поэтому никаких универсальных вариантов действий пока нет.

«Зачастую для решения конкретных вопросов, связанных с прибытием и дальнейшим пребыванием на территории РФ, требуется индивидуальный подход, чтобы в рамках действующего законодательства помочь людям, попавшим в эту непростую ситуацию. В настоящее время полиция оказывает все возможное содействие этим гражданкам в решении вопроса их правового статуса с целью дальнейшего получения ими гражданства и оформления пенсии. Все требования прибывших на территорию РФ указанных граждан удовлетворяются в кратчайшие сроки. Более того, сотрудники управления по вопросам миграции не только следуют требованиям закона, но и идут на беспрецедентные, исключительные шаги, взаимодействуют с иными органами власти, прорабатывают вопрос оказания помощи с прохождением медицинских комиссий», - говорится в ответе ведомства.

Беженцы продолжают приезжать на территорию России ежедневно, очевидно, что в ближайшее время подобные проблемы будут только нарастать. Псковская Лента Новостей выражает надежду на то, что озвученные проблемы будут услышаны, и власти примут меры по их урегулированию.

Ксения Иванова