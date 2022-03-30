Родителям погибшего в ходе спецоперации на Украине порховича вручили орден

Сегодня, 30 марта, посмертно наградили орденом мужества военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на Украине, уроженца деревни Верхний Мост Порховского района Дмитрия Евсеева. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».
Фото здесь и далее: газета «Порховский вестник»
Военный комиссар по Дновскому, Дедовичскому и Порховскому районам Алексей Иванов в торжественной обстановке вручил орден родителям погибшего воина. Родителям он высказал слова соболезнования и признательности за воспитание достойного сына - защитника Отечества.
Напомним, 11 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что порхович Дмитрий Евсеев погиб в ходе военной спецоперации на Украине.
«Вчера (10 марта - ред.) похоронили еще одного уроженца Псковской области, который погиб, исполняя свой воинский долг в специальной военной операции на Украине, - сказал глава региона. - Это порхович, рядовой Дмитрий Евсеев. Приношу глубокие и искренние соболезнования его родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка».