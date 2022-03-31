Общество

Полиция предложила меры для предотвращения незаконной вырубки леса в Псковской области

Вопросы о проблеме незаконной вырубки лесов на территории Псковской области задали на сессии областного Собрания депутатов начальнику регионального УМВД России Алексею Овсянникову на 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов назвал незаконную вырубку леса очень острым вопросом. «Приведу пример, по моему избирательному округу не раз ловили таких лесорубов, их без сопроводительных документов и договоров доставляли в отдел. Затем они приносили "левый" договор, их отпускали, и все заканчивалось. Мне объясняют, что нет потерпевшей стороны, никто не заявил. Хотя мы знаем, что лес не может передвигаться без внесения документов в ЕГАИС. Ведется ли какая то работа в этом направлении?» - поинтересовался он.

Алексей Овсянников согласился, что вырубка леса - большая проблема. «Работа ведется, лесовоз отслеживается. Представители прокуратуры подтвердят, это находится под пристальным вниманием», - ответил он и добавил, что сотрудники УМВД не могут подтвердить подлинность предоставляемых лесорубами документов.

«Надо более внимательно подходить к кадастрированию, выделять на это деньги, пересматривать полномочия муниципалитетов, кого-то сделать ответственным за лес», - сказал начальник регионального УМВД,