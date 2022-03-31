Общество

Беженка из Донбасса рассказала, какую помощь получила при переезде в Псковскую область

Беженка из Донбасса Наталья Ващенко в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала, какую помощь получила по прибытии в Псковскую область.

Наталья Ващенко прибыла в Великие Луки из города Макеевка Червоногвардейского района, который граничит с Донецком. С женщиной приехали четверо несовершеннолетних детей - двое родных и двое детей ее сестры, которая скончалась 12 февраля. Старшим из них по 13 лет, еще одному ребенку - 9, а самому младшему - 3 года.

Наталья Ващенко временно остановилась у своей подруги в Великих Луках, но в дальнейшем планирует остаться жить в городе и снять квартиру здесь.

Наталья Ващенко отметила, что ей во многом помогли местные органы опеки. Они в течение двух дней подготовили необходимые документы для оформления опеки над детьми сестры, а также направили информацию обо всех детях в управление образования города Великие Луки для распределения по образовательным учреждениям.

«В итоге всех приняли. Старший пошел в школу уже на 3-4 день по прибытии, а младшего недавно отправили в садик. У ребят все хорошо, в школе все получается», - добавила женщина.

Наталья Ващенко рассказала, что уже получила единоразовую выплату беженцам, а также ей поступают государственные выплаты на опекаемых детей. Кроме того, сразу по прибытии ей предоставили гуманитарную помощь от партии «Единая Россия» - продуктовые наборы, одеяла и подушки - все, чего не хватало семье.

«Нам оказывается и медицинская помощь. Всех детей обследовали. Сегодня заболел младший ребенок - мы пошли в поликлинику, где нас принял врач. Все хорошо», - заключила Наталья Ващенко.