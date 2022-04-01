От COVID-19 в Псковской области привили более 70% населения

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова обсудила с руководством профильных комитетов и главами районов ход вакцинации от COVID-19. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, совещание прошло в режиме видео-конференц-связи сегодня, 1 апреля.
Во время обсуждения вопросов профилактики новой коронавирусной инфекции в муниципалитетах акцент также ставился на приближающемся летнем сезоне. Вера Емельянова подчеркнула, что в апреле, перед экзаменами и летними каникулами, самое подходящее время для иммунизации подростков от COVID-19 вакциной «Спутник М». Для взрослого населения этот период также наиболее удобен для проведения вакцинации и ревакцинации, поскольку впереди сезон отпусков и дач.
Фото: пресс-служба администрации Псковской области
Сейчас в области привились 73,2% от числа запланированного населения, ревакцинировались - 58,6% человек. Неплохие показатели по количеству защищенных граждан показывают Опочецкий, Порховский, Себежский, Пушкиногорский и Новоржевский районы. В целом же отмечается снижение темпов вакцинации, сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Анна Митюшкина.
Главам районов рекомендовано усилить информационную кампанию и продумать график проведения «Дней здоровья» в населенных пунктах. Мероприятия должны быть нацелены на вакцинацию, а также профилактику туберкулеза и сердечно-сосудистых заболеваний, которые нередко возникают на фоне осложнений после перенесенного COVID-19.