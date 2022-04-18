Беженцы рассказали, кем хотят работать в Псковской области. Свое мнение они высказали во время ярмарки вакансий для вынужденных переселенцев из Украины, Донецкой и Луганской народных республик, организованной в ПВР в Невельском районе сегодня, 19 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Петр Поленов, прибывший из Луганской области с женой, отметил, что готов на любую работу. В приоритете у беженцев - рабочие места с предоставлением жилья.
Петр Поленов рассказал, что его заинтересовали вакансии слесаря-монтажника и электросварщика. Его жена работала швеей, но оба супруга готовы пройти переобучение. Также мужчина поделился планами получить российское гражданство и остаться для постоянного проживания в России.
«Там у нас квартиры нет, ничего нет, все сгорело. Мы прибыли большой компанией, с родственниками. В Луганской области, где мы жили, 4 поселка сгорели с землей - ничего не осталось. Мы собрали с собой вещи, но, когда посмотрели, оказалось все старое и ненужное - здесь оделись немного. Хорошо, что все документы отдельно собрали в первую очередь», - рассказал Петр Поленов.
Елена Жукова из Мариуполя отметила, что имеет высшее образование и большой стаж работы инженером-химиком на «Азов-стали», однако документов с собой у нее нет - с собой она взяла только паспорт.
Женщина подчеркнула, что работала с различными материалами и номенклатурами на предприятии в родном городе. Сегодня она заполнила анкеты для рассмотрения ее кандидатуры для трудоустройства на заводах «ЗЭТО» и «Импульс». Первоочередным для Елены Жуковой также является жилищный вопрос.
Напомним, около 400 беженцев прибыли в Псковскую область 11 апреля, большинство из них - женщины и дети. Пунктом временного размещения для них стал санаторий «Голубые озера» в Невельском районе.