Общество

Борис Елкин: С каждым годом Псков меняется к лучшему, но сохраняет самобытность

С Днем города поздравил псковичей глава администрации Борис Елкин в своем телеграм-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Телеграм

В этом году горожане встречают 78-ю годовщину освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и 1119-летия со дня первого упоминания в летописи.

«Древние храмы, старинные постройки, уютные улицы исторического центра, природные красоты – Псков всегда привлекал внимание туристов и деятелей культуры, вдохновлял своей красотой на создание картин, фильмов, памятников, фотографий и публикаций. С каждым годом наш город меняется к лучшему, становится интересным молодежи и в то же время сохраняет свой неповторимый шарм и самобытность», – отметил сити-менеджер.

В День города Борис Елкин пожелал всем, кто родился, учился, жил, работал, когда-нибудь бывал в Пскове, вновь возвращаться.

«Любить его и прославлять далеко за пределами. Пусть в сердце каждого из вас навсегда останется частичка Пскова! Его величия, красоты и духовного богатства!» – добавил он.