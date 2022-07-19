Общество

Праздничный концерт «Люблю тебя, мой город над Великой» проходит в Зеленом театре

Праздничный концерт «Люблю тебя, мой город над Великой» проходит в Зеленом театре Пскова 23 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он начался с торжественного выноса Меча Победы, который был вручен Пскову - городу Воинской славы в Москве 9 июня.

«Хочу поздравить псковичей и гостей с Днем города, с днем освобождения города. Буквально полтора месяца назад вручили нам этот меч. Он будет находится в общем доступе, чтобы его могли увидеть все желающие. Место уже определено, но оно находится на реконструкции. Все смогут прикоснуться к истории нашего города, который пережил очень много событий, являясь рубежом страны», – рассказал глава администрации Пскова Борис Елкин.

«Самое главное, что есть у города Воинской славы, – это мужественные, креативные, красивые и патриотичные люди. Здоровья всем, успехов и мирного неба», – поздравил собравшихся исполняющий полномочия главы города Сергей Гаврилов.

У горожан еще есть возможность в День города посетить интерактивную познавательную площадку городских библиотек «О, Псков мой, город – город книгочей!», концерт с участием группы Soprano Турецкого и праздничный фейерверк.