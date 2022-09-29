Общество

Может ли повестка направляться по месту работы, ответили эксперты

Россияне могут получить повестку в рамках частичной мобилизации по месту работы, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф».

«Да, повестка может быть направлена в военно-учётный стол или отдел кадров предприятия для последующего вручения в руки сотруднику, подлежащему призыву по мобилизации. При этом повестка вручается мобилизуемому лично в руки под подпись», - пояснили эксперты.

Также они отметили, что повестка может быть направлена в кадровый орган предприятия для последующего вручения в руки человеку, подлежащему призыву по мобилизации. В таком случае сотрудник кадрового подразделения должен уведомить сотрудника, на имя которого пришла повестка, о том, что ему необходимо явиться для получения повестки под подпись. В случае невозможности вручить повестку представитель кадрового подразделения должен вернуть её в военный комиссариат.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.