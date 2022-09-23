Названы задачи подразделений мобилизованных граждан

Мобилизованные и добровольцы после прохождения боевого слаживания отправятся в зону специальной военной операции, где приступят к контролю и обороне освобожденных территорий. Об этом сообщили в Минобороны России сегодня, 29 сентября.
«После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления», - приводит сообщение РИА Новости.
Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.