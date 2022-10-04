Общество

Губернатор рассказал о ситуации на границе РФ в Псковской области

Ситуацию на границе РФ в Псковской области прокомментировал губернатор Михаил Ведерников.

«Установлены палатки для обогрева и защиты от дождя для прибывающих на международные пункты пропуска. Большого количества желающих ими воспользоваться пока нет. В палатках по 1-2 человека – всё-таки не зима. Дополнительно увеличили число контейнеров и туалетов», - рассказал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

По его словам, некоторые люди, которые находятся у границы, демонстративно разбрасывают мусор. «Тут особенно ничего не добавишь, кроме пожелания скорейшего пути на ту сторону границы», - заметил глава региона.

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«Проверили магазины и АЗС – везде есть возможность приобрести продукты, выпить горячие напитки, зарядить телефон. Приняли все необходимые дополнительные меры для усиления безопасности. Спасибо всем, кто оперативно работает на этом непростом направлении!» - добавил глава региона.