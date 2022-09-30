Общество

Огромные очереди из легковых автомобилей образовались на госгранице в Псковской области

Огромные очереди из легковых автомобилей образовались на пунктах пропуска через государственную границу в Псковской области, следует из данных Федеральной таможенной службы на утро понедельника, 3 октября.

В очереди на выезд из страны в пункте пропуска Куничина Гора стоят 80 легковых автомобилей, за сутки там оформили 75 машин. Также на границе стоят 88 грузовых автомобилей, за сутки оформили 90.

Очередь из легковых автомобилей в Шумилкино насчитывает 160 автомобилей, за сутки оформить удалось 113. Кроме того, в очереди там находятся 170 грузовых транспортных средств, за сутки оформлено 123.

В пункте пропуска Убылинка на границе в сторону выезда из России стоят 280 машин, за сутки оформили 70. Очередь из грузовых автомобилей насчитывает 100 транспортных средств, пропустить за сутки удалось 100 машин.

Пункт пропуска Бурачки насчитывает в очереди 280 легковых автомобилей, за сутки пропустили 70. Кроме того, на границе 70 грузовых транспортных средств, за сутки пропустили 115. Также известно, что на въезд в РФ в Бурачках стоят 810 большегрузов, за сутки в Россию въехали 223.

Как региональные власти пояснили ТАСС, очереди на границе вызваны «неритмичной работой» пограничных служб Эстонии и Латвии. По информации правительства Псковской области, пограничные службы этих европейских стран в сутки пропускают ограниченное число автомобилей и пешеходов. Также медленный темп работы может быть связан с тем, что людей на границе в принудительном порядке заставляют заполнять и подписывать «определенные документы против СВО и России», отмечают в региональном правительстве.

По данным депутата Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Артура Гайдука, среди сотен ожидающих в многодневной очереди - дети и пожилые люди, которые ждут перехода через границу с Россией до семи суток. Он утверждает, что абсолютное большинство из них – граждане Украины.

Парламентарий направил депутатские обращения губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, региональному управлению МЧС и Пограничному управлению ФСБ с просьбой ускорить процесс прохождения беженцами государственной границы.