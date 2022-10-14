Общество

Какие выплаты положены мобилизованным

После прохождения всех контрольных процедур в военкомате мобилизованных отправляют в воинские части, где их вносят в списки учета и оформляют карту «Мир». Именно на нее будет начисляться их денежное довольствие. Оно складывается из окладов по воинскому званию и по воинской должности, а также надбавок за выслугу лет, квалификационную категорию и особые условия службы, пишет «Парламентская газета».

«А если призванный будет принимать участие в боевых действиях, ему, соответственно, будут полагаться так называемые боевые за уничтожение боевой техники, беспилотных летательных аппаратов, тактических ракет, пусковых установок и прочего», - отметил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Узнать точную сумму заранее не получится. Однако, по данным официального интернет-портала «Объясняем.рф», рассчитывать можно минимум на 195 тысяч рублей в месяц.

После демобилизации выплаты продолжат начислять. Все участники спецоперации получат статус ветеранов боевых действий, а вместе с ним и соответствующие льготы - в соответствии с законом «О ветеранах». Среди них - компенсация в 50% на оплату ЖКУ, капремонта и найма жилья, а также индексируемая ежемесячная выплата в размере более 3 тысяч рублей. Кроме того, пострадавшим в ходе спецоперации ветеранам готовы компенсировать расходы на покупку протезов (кроме зубных) и протезно-ортопедических изделий.

Также российскими законами предусмотрены дополнительные выплаты за присвоение госнаград.

Дополнительные выплаты военнослужащим ранее анонсировали и регионы. Так, мобилизованным жителям Псковской области предоставят единовременную денежную выплату в размере 50 000 рублей. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников.

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На основании закона «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих» установление инвалидности во время спецоперации или в течение года после демобилизации даст право получившим ранение на получение выплаты в размере до 2,2 млн рублей в зависимости от степени инвалидности. Помимо этого, за легкое ранение выплатят 74,2 тысячи рублей, а за тяжелое — 296,8 тысячи. Для этого в отделение страховой компании нужно будет подать все необходимые документы, и в течение 15 дней военнослужащему начислят выплату.

Также мобилизованному предоставят почти 3 млн рублей в качестве единовременного пособия, если его отправят домой и признают негодным к военной службе вследствие военной травмы. Такие обстоятельства устанавливает специальная военно-врачебная комиссия.

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Кроме того, в соответствии с законом о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, и их семей пострадавшим военнослужащим будут выплачивать пенсию по инвалидности. Она составит до 85% суммы довольствия, которую получал мобилизованный. Размер пенсии зависит от причины появления инвалидности и ее степени.

В случае смерти гражданина, призванного по мобилизации, все причитающиеся выплаты, которые ему не успели перечислить, производятся членам его семьи.

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Кроме того, так как все военнослужащие застрахованы, его родственникам выплатят почти 3 млн рублей на основании закона «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих». Сумму разделят поровну между всеми членами семьи - супругой, детьми и родителями погибшего. В таком же порядке в соответствии с законом «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» родственникам погибшего выделят единовременное пособие, которое составляет почти 4,5 млн рублей.

Эти выплаты оформляются не только в случае гибели мобилизованного во время спецоперации, но и если смерть наступит в течение года после окончания службы из-за увечья или заболевания, полученных за время участия в боевых действиях.

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Помимо единоразовых компенсаций, семье погибшего военнослужащего ежемесячно начисляется 14 тысяч рублей. а также пенсия по потере кормильца. На нее могут претендовать близкие родственники-пенсионеры, несовершеннолетние дети, братья или сестры. Размер такой пенсии составит половину суммы довольствия, которую получал военнослужащий, на каждого нетрудоспособного члена семьи.