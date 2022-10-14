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Частичная мобилизация скоро закончится - Путин

Все мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин сегодня, 14 октября.

Глава государства отметил, что мобилизовано 222 тысячи человек из 300 тысяч. По его словам, 33 тысячи мобилизованных находятся в подразделениях, а 16 тысяч уже выполняют боевые задачи.

При этом он указал, что качество мобилизации должно быть повышено, пишет РИА Новости. Владимир Путин подчеркнул, что «бестолковщина» при мобилизации связана со старой формой учета, которая не обновлялась десятилетиями.

Президент заявил, что никакой дополнительной мобилизации не планируется, в этом нет необходимости. «Во-первых, Минобороны вначале предполагало меньшую цифру, не 300 тысяч человек. Второе - ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало и в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости», - цитирует его «Интерфакс».

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.