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Культура

Хронику возвращения псковичей в освобожденный город покажут в новом музее

07.10.2022 19:24|ПсковКомментариев: 0

Кадры хроники, на которых запечатлены разрушенные здания и люди, возвращающиеся в освобожденные после оккупации Псков, Порхов, Пушкинские Горы, Псковский район, Новосокольники покажут в музее истории оккупации. Об этом сообщает Telegram-канал «Архивный документ», который ведут сотрудники Государственного архива Псковской области, работающие над созданием музея.

«У нас вновь отличные новости! Формируемый музей истории оккупации территории Псковской области, который в этом году откроют в Пскове, пополняется все новыми и новыми уникальными документами», - написали архивисты.

Кроме уже упомянутой хроники, музей получил фотографии деревень Плюсского, Дедовичского, Струго-Красненского районов, а также портреты людей, снимки шалашей, в которых ютились укрывавшиеся от нацистов жители, документы об этом периоде. Материалы переданы из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов. При содействии председателя Архивного комитета Санкт-Петербурга Петра Тищенко получены материалы из Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга и Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что музей оккупации откроется в здании по улице Ленина, 3. В годы оккупации там находилась эстонская полиция безопасности и СД, а в полуподвальных помещениях располагались «камеры следственной тюрьмы».

Теги: #война
Источник: Псковская Лента Новостей
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