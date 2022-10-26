Общество

В европейской части России стартует потепление

В европейской части страны стартует потепление, сообщает метеоцентр «Фобос».

«В начале этой недели по региону пронеслось арктическое вторжение, в отдельных районах даже могло показаться, что погодные процессы окончательно встали на зимние рельсы. Виноват в этом активный циклон, но в среду этот вихрь уже сместился на Урал, а холодный воздух стал трансформироваться, то есть постепенно прогреваться. А к границам страны подошли ещё два циклона: один с территории Балкан, другой – из Скандинавии», – отметили синоптики.

Они несут в Россию уже не похолодание, а потепление. Сегодня эти циклоны продолжат захватывать Европейскую Россию. Один массив фронтальной облачности накроет север региона, а другой подпортит погоду в средней полосе и на юге. Местами выпадет около 1/4 октябрьского объёма влаги.

Но для большей части Европейской России прогноз всё же позитивный. Сегодня и завтра потепление охватит западную половину Русской равнины. Температура не просто вернётся в рамки климата, но и превысит нормальные показатели для третьей декады октября.

В Москве до конца недели будут идти слабые дожди, +6°. В четверг и пятницу воздух прогреется до +8…+9°, а в субботу и до +11°, по ночам +5…+7°. И лишь в воскресенье в центр страны пробьётся новая порция холодного северного воздуха, и похолодает.

Напомним, псковские синоптики прогнозировали 27 октября облачную погоду.