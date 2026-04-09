Обратной дороги нет — Александр Котов о большом конкурсе среди проектов ТОС 

Конкурс территориальных общественных самоуправлений растет и требует дополнительных средств из областного бюджета. Такое мнение высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов («Единая Россия») на заседание Совета ТОС Псковской области с участием губернатора, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«ТОС растет. Но для нас важны не только его лидеры, но и все люди, проживающие в населенных пунктах», - начал спикер Собрания. 

Александр Котов также поблагодарил глав муниципалитетов за то, что, не имея финансовой возможности, они оказывают помощь с проектами. Помимо этого, парламентарий поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за увеличение финансирования из-за огромного количества заявок на областной конкурс проектов ТОС. 

«Дорогие друзья, обратной дороги нет. Мы вынуждены искать источники финансирования благодаря растущему спросу. Мы от областного Собрания тоже будем вносить свою лепту. Дело исключительно хорошее. Опираясь на людей и их мнение, мы будем стараться сделать эту жизнь комфортнее. Давайте стремиться к тому, чтобы как можно больше проектов побеждало», - резюмировал Александр Котов.

Напомним, финансирование областного конкурса проектов ТОС увеличили на 15,8 млн рублей.  

Котов Александр Алексеевич

Реклама на ПЛН

