Обратной дороги нет — Александр Котов о большом конкурсе среди проектов ТОС 

Конкурс территориальных общественных самоуправлений растет и требует дополнительных средств из областного бюджета. Такое мнение высказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов («Единая Россия») на заседание Совета ТОС Псковской области с участием губернатора, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Александр Котов также поблагодарил глав муниципалитетов за то, что, не имея финансовой возможности, они оказывают помощь с проектами. Помимо этого, парламентарий поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за увеличение финансирования из-за огромного количества заявок на областной конкурс проектов ТОС.
Напомним, финансирование областного конкурса проектов ТОС увеличили на 15,8 млн рублей.
