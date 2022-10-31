Общество

Указ Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен - Песков

Указ президента РФ Владимира Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен, к соответствующему заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации президента. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне Путин сообщил, что обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации в РФ.

«Президент сказал, что он посоветуется с юристами, с правовиками. Сообщаем - указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственного правового управления в администрации президента. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее», - цитирует Пескова РИА Новости.

На уточняющий вопрос о том, сохраняет ли в таком случае силу указ о начале частичной мобилизации от 21 сентября, Песков ответил, что данный указ выполнен.

«Там же речь шла о конкретном количестве - до 300 тысяч человек. Соответственно, этот указ выполнен», - заключил пресс-секретарь президента.