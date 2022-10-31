Общество

Призыв в рамках частичной мобилизации завершили в России

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Осенний призыв на срочную службу в армию начнётся в России с 1 ноября

В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных Сил РФ будет организована только за счёт приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные решениями органов исполнительной власти субъектов РФ здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению.

«По поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ направлены указания командующим войсками военных округов и командующему Северным Флотом до 1 ноября с.г. доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации. В соответствии с данными указаниями, все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены», - говорится в сообщении.

Призыв в рамках частичной мобилизации завершили в России, вручение повесток прекращается, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

В опросе приняло участие 55 человек

В опросе приняло участие 55 человек

Мне всё равно.

Не одобряю решение властей. Праздник должен быть, несмотря на внешние факторы.

Категорически против! Нужно принять волевое решение и полностью запретить празднование Нового года в России.

Скорее, да. Такое решение позволит сэкономить бюджетные средства.

Конечно! По другому и быть не может, учитывая проведение специальной военной операции.

Одобряете ли решение властей праздновать Новый год без салюта и массовых гуляний?

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