Призыв в рамках частичной мобилизации завершили в России, вручение повесток прекращается, сообщает Telegram-канал Минобороны России.
Участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан военных комиссариатов, а также выделенные решениями органов исполнительной власти субъектов РФ здания и сооружения, использовавшиеся для мероприятий частичной мобилизации, подлежат высвобождению для функционирования или использования по прежнему назначению.
Всему личному составу военных комиссариатов, задействованному для обеспечения частичной мобилизации, предписано вернуться с 31 октября к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.
В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных Сил РФ будет организована только за счёт приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.
Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Осенний призыв на срочную службу в армию начнётся в России с 1 ноября