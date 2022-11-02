Общество

Псковские депутаты призвали снизить бюрократию при регистрации ТОСов

Бюрократические процессы при регистрации территориальных общественных самоуправлений необходимо сократить, считают депутаты Псковской городской Думы. Об этом заявил депутат по округу №6 Евгений Васильев (партия «Единая Россия») в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это очень интересная идея была (ТОСы - ред.), но она новенькая, а всё новенькое должно сначала пройти определенного рода шлифовку», - сказал Евгений Васильев.

По его мнению, успешно ТОСы в своём округе продвигает депутат Григорий Стороненков. На одном из комитетов городской Думы он озвучил мнение о том, что при регистрации ТОСов люди сталкиваются с большим количеством бюрократии.

«Он озвучил эту проблему администрации города Пскова, сказал о том, что необходимо минимизировать эту бюрократию, облегчить людям работу. К нему прислушались. Сейчас начинается минимизация. Мы пока подождём, пока это всё дело отполируется, и будет оптимальный вариант, а после этого уже сделаем ТОСы», - сказал депутат.