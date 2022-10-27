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Общество

Четыре новых ТОСа хотят создать в Пскове

31.10.2022 12:52|ПсковКомментариев: 0

Создание четырёх новых территориальных общественных самоуправлений обсудили депутаты Псковской городской Думы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова. 

Фото: пресс-служба ОМСУ Пскова

Вопросы об установлении границ территорий, на которых организованы территориальные общественные самоуправления «Олега Кошевого, 19», «Шестака, 10», «Улица Калинина, 11», «Западная, 21», обсудили члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы на заседании, которое состоялось под председательством депутата Константина Болотина.

Как пояснили представители администрации Пскова, проекты соответствующих решений Псковской городской Думы были подготовлены на основании обращений инициативных групп граждан.

«Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; иные территории проживания граждан», - уточнили представители администрации.

Теги: #псков #ОМСУ #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
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