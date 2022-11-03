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Общество

Воспитание патриотических чувств заложат в дошкольное образование

04.11.2022 12:22|ПсковКомментариев: 0

Министерство просвещения разработало проект приказа «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», в программу предложили включить воспитание патриотических и интернациональных чувств, любви и уважения к Родине. Документ размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект разработан во исполнение закона о «примерных программах», которые в Законе об образовании будут заменены на обязательные. Такой документ подписал 24 сентября президент Владимир Путин, уточняет «Парламентская газета».

Федеральная образовательная программа дошкольного образования (ФОП ДО) представляет собой документ, определяющий единые для России базовые объём и содержание дошкольного образования, осваиваемые в дошкольных организациях и планируемые результаты освоения программы. Её целью является всестороннее развитие и воспитание ребёнка в период дошкольного возраста на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и федеральной программой разрабатываются и утверждаются образовательные программы дошкольного образования. Программа состоит из целевого, содержательного и организационного разделов. В её структуру входят федеральные рабочая программа образования; рабочая программа воспитания; программа коррекционно-развивающей работы; примерный режим и распорядок дня в дошкольной группе; федеральный календарный план воспитательной работы. 

Документ рассчитан на дошкольное воспитания детей младенческого (первое и второе полугодия жизни), раннего (от одного года до трёх лет) и дошкольного возраста (от трёх до семи лет).

Согласно проекту приказа, в возрасте детей от одного до двух лет педагог создаёт условия для получения ребёнком первичного опыта социального взаимодействия (что можно делать, чего делать нельзя; здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; выполнять просьбу воспитателя). В возрасте детей от двух до трёх лет воспитатель поддерживает у них желание познакомиться со сверстником, узнать его имя, используя приемы поощрения и одобрения.

Общаясь с детьми постарше, педагогический работник обогащает их представления о действиях и поступках людей, в которых проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком окружении, о животных, растениях; знакомит с произведениями, отражающими отношения между членами семьи. 

Предполагается, что в области формирования основ гражданственности и патриотизма у детей 6-7 лет педагогический работник обязан воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь и уважение к Родине, к представителям разных национальностей, интерес к их культуре и обычаям. Также он должен расширять представления детей о праздновании государственных праздников и поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, развивать у них чувство гордости за достижения страны в сфере спорта, науки и искусства, чувство служения и верности интересам страны.

Кроме того, воспитатель знакомит детей с признаками и характеристиками страны с учётом возрастных особенностей, рассказывает, что Россия — самая большая страна мира, и показывает её на глобусе и карте, расширяет представления о столице страны и об административном центре федерального округа, на территории которого проживают дети.

Помимо этого, педагог знакомит детей с правилами безопасного поведения в ситуациях угрозы жизни и здоровью, например, если ребенок остался один в темноте, потерялся на улице, в лесу, в магазине, во время массового праздника, получил травму (ушиб, порез) и т. п. 

Теги: #дети #образование #дошкольники
Источник: Псковская Лента Новостей
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