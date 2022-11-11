Общество

Нестыковочка

Псковичка всю ночь просидела в аэропорту незнакомого города. Вылет самолета из Пскова задержался, и она не успела пересесть в следующий от той же авиакомпании. Там не предложили ни гостиницу на ночь, не принесли извинений. В итоге, до конечной точки она семь часов добиралась автобусом за свой счет. У псковичей копится все больше вопросов к работе безальтернативного монополиста на популярных воздушных маршрутах.

Сбой в привычной схеме

Псковичка Анастасия (она попросила редакцию не называть свою известную в городе фамилию и изменить имя) 28 октября отправилась в Краснодар. Как удобнее попасть с севера на юг? Правильно, самолетом. Однако читатели Псковской Ленты Новостей знают, что аэропорт Краснодара входит в число 11 воздушных гаваней, куда с начала года самолеты не летают, Росавиация регулярно продлевает запрет. Зато летают в Сочи, рейс до курорта был запущен в мае 2019 года, чем сильно оживил отпуска псковичей. Оттуда Анастасия планировала добраться до конечной точки «Ласточкой». Однако покупка билета на самолет не дала этим планам сбыться.

При регистрации на рейс в псковском аэропорту выяснилось: в Минводах нужно будет пересесть в другой самолет. Нет, остановку при покупке билета Анастасия, конечно, видела. Но не информацию о стыковочном рейсе. Рассчитывала долететь до Сочи тем же бортом. Тем более, схема псковичам привычная, в Минводы летает самолет из Калининграда, делающий в Пскове остановку. Пассажирка решила, что он же полетит дальше до Сочи. Билет-то она покупала один, стоимость в нем тоже указана единая за весь маршрут Псков — Сочи. К тому же, существует прямой рейс по этому же маршруту от той же авиакомпании «Азимут». Запутаться немудрено. Мало ли, самолет ненадолго садится в пути.

«Информация о стыковочном рейсе нигде не была указана при покупке билета, - заверяет Анастасия. - Иначе ни за что в жизни я на нем не полетела бы».

Огорчения начались еще до взлета. Прилетевший за псковичами из Калининграда самолет вылетел из Пскова на 45 позже положенного. А в Минводах на пересадку было отведено всего 50 минут. Задержка в псковском аэропорту оставила от этого невеликого промежутка всего пять минут.

Почувствовав запах будущих неприятностей, Анастасия еще в Пскове подошла к стюардессе с просьбой предупредить коллег в Минводах, чтобы без нее не улетали. Регистрацию на вторую посадку она прошла еще в Пскове, оставалось только пересесть из одного кресла в другое. Свою просьбу она повторила сразу после посадки уже в Минводах. И своими глазами видела на летном поле самолет, который через пять минут улетит в Сочи. Без нее.

«Прибегаем к зоне вылета, самолет уже улетел, - рассказывает Анастасия, как все было. - Не одна я оказалась в такой ситуации. Вызываем представителя авиакомпании. Этот парень нам начинает зло говорить, а что вы хотели, у вас стыковочный рейс. Помочь нам ничем не смог. Предложил вернуть деньги за билет, но не ответил на вопрос, сколько, сумму-то платили общую за весь маршрут. Второй вариант, вылететь в Сочи 5 ноября. Через неделю! На это время нам предложили гостиницу».

Казалось бы, шикарное предложение: за просто так пожить недельку на водах. Но пассажирам нужно было двигаться дальше, и от такой великой щедрости они отказались. Потому не получили номера даже на ночь, чтобы утром решить проблему. Она оказалась исключительно сложностью неулетевших, представитель авиакомпании растворился за поворотом терминала.

Сгоревший билет на «Ласточку» из Сочи до Краснодара стал меньшим из зол, подстерегавших Анастасию той ночью.

«Ночь. Чужой, незнакомый город. Кавказ. Представьте, как мне было страшно? - предлагает она. - Никаких маршруток, транспорта, все только наутро. Всю ночь просидела в аэропорту, стараясь не заснуть».

При нормальном течении дел, уже в семь утра она должна была оказаться в Краснодаре. Вместо этого из Минвод удалось выехать на автобусе в девять утра, и еще семь часов трястись до столицы соседнего края.

Чемодан и тележка вопросов

Благополучно вернувшись в Псков, пассажирка неудачного рейса решила поделиться своей бедой с авиакомпанией. На сайте нашла электронный адрес для пассажиров. Написала. И получила обескураживающий ответ:

«Рейс А4606 (в Пскове – ред.) был задержан по причине длительного руления воздушного судна, также продолжительного обслуживания предыдущего рейса А4606 Калининград - Псков наземными службами аэропорта. АО «Авиакомпания АЗИМУТ» вправе отменить, задержать рейс, указанный в билете, произвести замену типа воздушного судна, изменить маршрут перевозки, если этого требуют условия безопасности полетов и/или авиационной безопасности, а также по требованию государственных органов в соответствии с их компетенцией. Гостиница в аэропорту предоставляется только при пересадке пассажиров на другие даты».

То есть просто еще раз описали ситуацию, в которой оказалась Анастасия. «Не виноватые мы», и на все имеем право.

«Все, чего я хочу, чтобы в авиакомпании обратили внимание на эту проблему, - объясняет Анастасия свою позицию. - Писали бы, что рейс стыковочный, чтобы люди понимали риски. Я бы никогда не полетела на нем. Или добралась бы только до Минвод, а оттуда купила бы билет на более удобный самолет и забронировала бы на ночь гостиницу. 50 минут между рейсами и так слишком мало. А нас просто бросили, хотя самолет до Сочи был той же авиакомпании. Летаю много, к задержкам уже привыкла. Но это вопиющая ситуация. У жителей Псковской области нет альтернативы, мы постоянно рискуем».

Пока что она вместе с юристом подготовила досудебную претензию в «Азимут» и надеется решить дело миром. Иначе настроена пойти в суд. Свой запрос с просьбой разъяснить ситуацию в авиакомпанию направила и Псковская Лента Новостей. Ни в установленный законом семидневный срок, ни после его истечения редакция ответов так и не получила.

На самом деле, вопросов у псковичей к «Азимуту» накопилось целое багажное отделение. Самолеты авиакомпании летают из аэропорта «Княгиня Ольга» в Калининград, Минводы, Сочи и Москву. Соцсети буквально завалены постами от разъяренных пассажиров. Большинство из них можно свести к фразе «Расписание? Не, не слышали». И ладно бы дело было только в погоде, туманах или снежных зарядах. Псковская Лента Новостей не раз писала о других случаях. В марте прошлого года псковичей в Сочи доставил резервный борт, потому что основной поломался (что оставляет еще больше вопросов к качеству транспорта, на котором возят жителей региона). То задержки с вылетом из-за позднего прибытия воздушного судна. То на вылет не пускают, потому что пассажир прошел онлайн-регистрацию и приехал в аэропорт после того, как завершилась офлайновая, но проблему можно решить через официальную доплату.

Тем грустнее читать новости, что новый владелец псковского аэропорта проведет реконструкцию терминала, планируя уже в следующем году выйти на порог рентабельности в 150 тысяч пассажиров. Если ключевой перевозчик не изменит к ним свое отношение, это будет 150 тысяч очень недовольных пассажиров.

При этом несправедливо будет отрицать, что «Азимут» в свое время буквально спас псковский аэропорт. Пассажиры никуда из него не вылетали несколько месяцев до прихода «Азимута» в регион. Сейчас непривычное разнообразие маршрутов, дающее еще больше возможностей для стыковочных рейсов. Региональные власти приложили большие усилия для их появления. Не найдется ни одного человека, желающего их отмены. Однако складывается ощущение, что монопольное положение на популярных направлениях сказывается на отношении к пассажирам.

Мы также проверили сайт авиакомпании. Информация о пересадке при покупке билета предоставляется. Но аналогом мелкого шрифта в кредитном договоре. Спрятана за сноской «i» рядом со временем приземления в Минводах. Прямо скажем, не всякий покупатель билета поймет, что за первым экраном надо искать второй. По-человечески было бы вынести ее в нормальном виде рядом с другими данными о вылете.

В случае с пятиминуткой на пересадку в Минводах удивляет отсутствие внимания к своим же пассажиром и создание себе проблем на ровном месте. Можно сколько угодно говорить, что по правилам авиационной безопасности самолет до Сочи должен был и вылетел в положенное время. Но почему тогда в эти правила не вписывается задержка предыдущего рейса в Пскове? И почему перед пострадавшими от нее до сих пор никто так и не извинился? Это тоже было бы по-человечески.

Юлия Магера