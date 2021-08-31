Туризм

Как удвоить стоимость авиабилета за пять минут?

Как удвоить стоимость авиабилета за пять минут. Краткий гид для путешественников в 21 веке.

Начиналось все прекрасно: московский гость купил онлайн билеты на рейс авиакомпании «Азимут», прошел онлайн-регистрацию, прибыл во Внуково за 20 минут до конца посадки, сел в самолет, и уже через два часа мы с ним у меня дома поднимали бокалы за встречу. Интернет, конечно, великая вещь – если не отвлекаться на котиков и магазины оригинальных носков, можно столько времени сэкономить и себе, и окружающим - просто восторг!



А дальше – выходной. Солнце, приятные разговоры, чудесная компания, замечательные прогулки по прекрасному городу с посиделками в разных уютных местах. Варенье из лисичек – отдельный восторг. Ни гость, ни я даже не знали, что такое бывает и что это очень вкусно.



Спустя сутки с небольшим (визит, к обоюдному большому сожалению, был скоротечным) мы уже входили в международный аэропорт «Псков» имени княгини Ольги, я – чтобы проводить, он, соответственно, чтобы улететь. Спешить было некуда: билеты московский гость приобретал «туда-обратно», онлайн-регистрацию прошел накануне, до начала посадки больше 10 минут – было время спокойно пожать руки и пообщаться на традиционные темы «когда в следующий раз» и «теперь вы к нам».



Идиллия сломалась еще до подхода к рамке металлоискателя. Нас спросили «а вы, собственно, куда?» Слегка удивившись, мы пояснили, что один из нас летит в Москву. Нам тут же сообщили, что никто из нас никуда уже не летит, потому что регистрация закончена. Снисходительно (каюсь, но удержаться было сложно) улыбнувшись, мы пояснили, что есть такая штука «онлайн-регистрация», которой пассажир предусмотрительно воспользовался, между прочим, не бесплатно (да, онлайн-регистрация с выбором места у «Азимута» платная), поэтому посадочный талон у нас есть, можно мы уже пойдем?



- Ну и что? – моментально прибил наши улыбки сотрудник аэропорта, - все равно вы должны были явиться до окончания регистрации!



Мы решили, что, возможно, он не очень в курсе, и потребовали впустить, чтобы поговорить с более компетентными товарищами. Однако выяснилось, что да, все именно так: наличие онлайн-регистрации не освобождает тебя от необходимости явиться в аэропорт до ее офлайн-завершения для того, чтобы – ВНИМАНИЕ! – распечатать посадочный талон, ведь распечатать его после регистрации уже никак нельзя. Принтеры, очевидно, вылетают вместе с самолетом. Да, можно было распечатать талон заранее, но ни гость, ни я, не знали о том, что в 21 веке в одной из самых высокотехнологичных отраслей человеческой деятельности принтеры работают по часам.



Прекрасная картина: ты проходишь (платно!) онлайн-регистрацию, чтобы сэкономить время и не приезжать заранее, но это никак не экономит твое время, потому что ты все равно должен приехать заранее. Более того, из-за неявки отменяют (!!!) твою регистрацию. Это не шутка, это «правила авиакомпании». Высказанное вслух удивление тому, что сутки назад эта же авиакомпания с этим же пассажиром обошлась совершенно по-другому, не вызвало вообще никакой реакции. На сакральное «и что делать?» нам вернули наши снисходительные улыбки и ткнули пальцем в телефон представителя авиакомпании, который, разумеется, в семь утра в воскресенье трубку не взял.



В этот момент объявили начало посадки, что тоже удовольствия от ситуации не прибавило.



Но не успел я тихо и эгоистично порадоваться тому, что хороший человек поживет у меня еще денек, выяснилось, что вопрос это очень даже решаемый: купите услугу «продление регистрации» - и будет вам счастье. Всего-то 3500 плюс сборы – и мы закроем глаза на то, вы при наличии регистрации опоздали на регистрацию. Не на посадку, не на вылет, а именно на регистрацию.



Билет в оба конца (будете смеяться, тоже купленный заранее, чтобы сэкономить и время, и деньги) обошелся в 5200.



Заплатив за услугу (информации о которой в разделе «Услуги» сайта «Азимута» нет, она вообще там упомянута единожды, в полуторагодичной давности новости, с формулировкой «для удобства пассажиров, опаздывающих на рейс»), человек, верящий в технический прогресс, уже через три минуты стоял у трапа, держа в руке самый дорогой посадочный талон в своей жизни. Да-да, вы удивитесь, но в принтере есть что-то человеческое, и за 3650 он таки включился.



До авиакомпании удалось дозвониться только по прилете. Там сказали – да, все правильно, онлайн - это очень круто, вы молодец, но без бумажки не считается, спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию.



Как будто у нас был выбор…

Сергей Карпов