Общество

Директор зеленхоза рассказал об истории появления шаровидных ив в Пскове

Шаровидные ивы, которые сегодня можно увидеть в нескольких парках и скверах Пскова, начали сажать в конце 80-х годов, эти деревья появились в городе из-за проведения работ по расширению Ленинградского шоссе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил генеральный директор ООО «Псковский трест зеленого хозяйства» Михаил Шараев.

«Они посажены в конце 80-х годов, раньше у нас в городе не было таких деревьев, но при расширении Ленинградского шоссе под деревней Соловьи в Псковском районе такие ивы там росли, работами тогда занималось дорожное управление. Они и предложили выкопать ивы», - рассказал Михаил Шараев.

По его словам, после саженцы поместили в питомник, а в возрасте 5-6 лет начали высаживать в Пскове — в частности, на улице Юбилейной и вдоль реки Псковы у Золотой набережной.

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Ранее сообщалось, что ивы на набережной сегодня находятся в смертельной опасности.