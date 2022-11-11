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Есть у нас в Пскове известная всему городу и за его пределами аллея ив. Их посадили на рубеже 80-90-х годов XX века в устье реки Псковы вдоль Золотой набережной и Шпагатной фабрики.
Несколько лет назад деревья были варварски опилены. В сущности, это действие необходимое, крону ивам нужно облегчать, но этим деревьям, как видно на фотографиях, спилили ветви, а места спилов замазали зеленой половой краской. После на них начали образовываться дупла, деревья практически все заболели и погибают одно за другим. Как видно, в некоторых местах утрачено по четыре дерева в ряд, где-то из пня виднеется жалкий куст. С ситуацией никто ничего не делает, новые ивы взамен погибших не сажают.
Место чрезвычайно популярное у псковичей, очень красивое, да и гостиница там строится. Все рассчитывают, что там будет такой же красивый вид, но я уверяю, все эти деревья погибнут в ближайшие 2-3 года, если их не начать лечить, а там, где ивы утрачены, заменять их восстановительными посадками.
Кто-то скажет, что деревья эти состарились, мол, туда им и дорога, но это неправда. Они живут до ста лет, если за ними ухаживать, и становятся только краше. Эти ивы как раз вошли в полную силу, в рост.
Понятно, что в Пскове это массовая проблема, и системно вопрос ухода за зелёными насаждениями не решается. Ну, раз массово не решаем, так давайте хотя бы точечно обращать внимание на такие вещи. Будет очень жаль, если ивы погибнут.
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Интерактив: Ивы в смертельной опасности
Есть у нас в Пскове известная всему городу и за его пределами аллея ив. Их посадили на рубеже 80-90-х годов XX века в устье реки Псковы вдоль Золотой набережной и Шпагатной фабрики.
Несколько лет назад деревья были варварски опилены. В сущности, это действие необходимое, крону ивам нужно облегчать, но этим деревьям, как видно на фотографиях, спилили ветви, а места спилов замазали зеленой половой краской. После на них начали образовываться дупла, деревья практически все заболели и погибают одно за другим. Как видно, в некоторых местах утрачено по четыре дерева в ряд, где-то из пня виднеется жалкий куст. С ситуацией никто ничего не делает, новые ивы взамен погибших не сажают.
Место чрезвычайно популярное у псковичей, очень красивое, да и гостиница там строится. Все рассчитывают, что там будет такой же красивый вид, но я уверяю, все эти деревья погибнут в ближайшие 2-3 года, если их не начать лечить, а там, где ивы утрачены, заменять их восстановительными посадками.
Кто-то скажет, что деревья эти состарились, мол, туда им и дорога, но это неправда. Они живут до ста лет, если за ними ухаживать, и становятся только краше. Эти ивы как раз вошли в полную силу, в рост.
Понятно, что в Пскове это массовая проблема, и системно вопрос ухода за зелёными насаждениями не решается. Ну, раз массово не решаем, так давайте хотя бы точечно обращать внимание на такие вещи. Будет очень жаль, если ивы погибнут.
Юрий