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Эксперт объяснил опасность появления грибов на ивах в Пскове

Грибы на стволах — признак того, что древесина отмирает. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил генеральный директор ООО «Псковский трест зеленого хозяйства» Михаил Шараев.

В редакцию ПЛН написал неравнодушный горожанин, он призвал обратить внимание на состояние ив, которые растут вдоль реки Псковы на Золотой набережной и у Шпагатной фабрики. По данному вопросу Псковская Лента Новостей обратилась за разъяснениями к Михаилу Шараеву, который принимал непосредственное участие в посадке этих деревьев в конце 80-х годов.

«Понятно, что деревья растут и за ними требуется уход. В частности, сухие ветви внутри кроны нужно раз в 2-3 года удалять, при этом защищая раны от поражения грибком и другими заболеваниями разными составами. К сожалению, у нас в городе такая работа планомерно не организовывается уже на протяжении 20 с лишним лет», - сказал Михаил Шараев.

По его словам, появление грибов на стволах деревьев действительно свидетельствует о том, что они находятся в смертельной опасности.

«Конечно, если поселились на стволах грибы, а мы видим только часть гриба, мицелий внутри ствола, - это признак того, что древесина отмирает. На живой древесине грибы не растут», - подчеркнул эксперт.

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По его словам, деревья пока относительно молодые и могут прожить ещё десятки лет, но для этого им требуется соответствующий уход.

Аналогичная проблема, добавил Михаил Шараев, складывается в Ботаническом саду Пскова - там болезни поражают липы.