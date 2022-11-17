Общество

Псковичи делятся впечатлениями о музее истории оккупации региона

Посетители музея оккупации Псковской области 1941-1944 годов в Пскове продолжают делиться своими впечатлениями об учреждении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве региона.

«Спасибо за память. Думаю, что этот музей – это только начало, и он должен быть дополнен еще многими и многими воспоминаниями, фактами и предметами. <...> Необходимо ещё и ещё раз объяснять нашим детям и внукам, что фашисты не считали советских людей за людей, не собирались с ними договариваться, жить на равных, уважать и давать развиваться», – говорится в отзыве одного из посетителей музея истории оккупации.

Как отметили в архиве, таких комментариев очень много. Ежедневно пополняется книга отзывов: «…В школах, на различных семинарах, экскурсиях и других мероприятиях, посвящённых войне, говорится в основном о героизме наших солдат, которые воевали с фашистскими захватчиками, редко или вскользь упоминается о тех ужасах, которые происходили с обычными людьми…<…> (музей - ред.) не боится показать всё то, что было в нашей Псковской области во время оккупации».

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Музей работает с понедельника по субботу включительно. Находится он в Пскове по адресу: улица Ленина, дом №3.