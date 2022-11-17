Псковичи делятся впечатлениями о музее истории оккупации региона

Посетители музея оккупации Псковской области 1941-1944 годов в Пскове продолжают делиться своими впечатлениями об учреждении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве региона.
Как отметили в архиве, таких комментариев очень много. Ежедневно пополняется книга отзывов: «…В школах, на различных семинарах, экскурсиях и других мероприятиях, посвящённых войне, говорится в основном о героизме наших солдат, которые воевали с фашистскими захватчиками, редко или вскользь упоминается о тех ужасах, которые происходили с обычными людьми…<…> (музей - ред.) не боится показать всё то, что было в нашей Псковской области во время оккупации».
Музей работает с понедельника по субботу включительно. Находится он в Пскове по адресу: улица Ленина, дом №3.