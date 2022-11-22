Общество

Первые занятия провели в Центре общения граждан старшего поколения в Невеле

Открывшийся недавно в Невеле Центр общения граждан старшего поколения начал работу. В течение первого месяца здесь уже прошли занятия по рукоделию и рисованию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по Псковской области

На мероприятиях посетители центра c помощью преподавателей освоили разнообразные техники вязания, кройки, рисования «с нуля», а также изготовили новогодние игрушки.

«Скоро будет украшаться каждый дом к новогодним праздникам - особенно любимое это занятие у наших внуков. Конечно, для них большая радость – поделка, сделанная руками своей бабушки!» – поделилась одна из участниц впечатлениями от мастер-класса.

Сотрудники районной библиотеки представили гражданам старшего поколения обзор книг современных российских и зарубежных авторов, а также рассказали о пользе чтения для развития памяти, воображения и снятии стресса.

Специалисты клиентской службы ПФР, на чьей площадке работает центр, провели пенсионный ликбез на тему «Пенсия - что это такое в правовом аспекте». В ходе встречи собравшиеся познакомились с пенсионной системой, сайтом ПФР и порталом государственных услуг.

Беседу на тему развития когнитивных способностей у лиц «серебряного возраста» провела врач невропатолог центральной районной больницы, которая рассказала о профилактике когнитивных нарушений и тренировке памяти и внимания в пожилом возрасте.

Ко Дню народного единства пенсионеры побывали на открытии выставки, посвящённой присоединению Донбасса к Российской Федерации. Невельчане узнали о культуре, истории и экономике присоединенных территорий. Как рассказала управляющий отделением ПФР Наталья Мельникова, центр создан с целью организации досуга и установления дружеских контактов пожилых людей.

«Выйдя на пенсию, у людей появляется возможность не только наслаждаться отдыхом на любимой даче или с головой окунуться в воспитание внуков, но и пообщаться или овладеть какими-нибудь новыми знаниями и навыками. Наш центр помогает им в этом. Мы работаем в тесном контакте с администрацией Невельского района, центром социального обслуживания, межрайонной больницей, районным досуговым центром, местным отделением Союза пенсионеров России, Советом ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, а также волонтёрами МБУ "Лидер". Мы приглашаем пожилых людей Невельского района с пользой провести свободное время и посетить мастер-классы, лекции, тренинги и другие мероприятия», - сказала Наталья Мельникова.

В декабре запланированы посещение виртуального концертного зала, где можно насладиться популярной классической музыкой в исполнении симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, изготовление голубей мира к Дню неизвестного солдата и лекция о том, как не стать жертвой мошенников.