Общество

Сотрудничество профсоюзных здравниц обсудили в Пскове

Круглый стол «Сотрудничество профсоюзных здравниц Псковской области и Беларуси» состоялся сегодня, 24 ноября, в малом зале Дома профсоюзов в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На круглом столе присутствовали представители Псковского облсовпрофа, директора местных производств, представители органов власти. Со стороны Белоруссии участие приняли генеральный директор санаторно-культурного предприятия «Белпрофсоюзкурорт» Николай Матюкевич, а также директора санаториев.

В ходе обсуждения представители Белоруссии подробно рассказали о санаториях, находящихся на территории страны, их технологическом оснащении, профиле деятельности, а также представили видеоролики о деятельности здравниц.

Представители региона в свою очередь рассказали о санаториях и базах отдыха Псковской области.

По итогам встречи представители Псковского областного совета профессиональных союзов и санаторно-культурного предприятия «Белпрофсоюзкурорт» заключили соглашение о сотрудничестве, целью которого развитие и укрепление партнерских отношений между сторонами.