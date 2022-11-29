Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Газ в быту
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
FAQ передача показаний
«ПОКРОВСКИЙ» новые блюда
борьба с наледью
о переходе на четырёхдневку
Господин Рейтингомер
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
о работе ЛДПР и партийных инициативах
шесть шагов к бизнесу
рост тарифов
Новая «Пчёлка» в Пскове
проект бюджета Пскова
новогодние корпоративы
поддержка мобилизованных членов профсоюза
досуг готовимся к сезону
 
 
 
ещё Общество 29.11.2022 08:570 Эксперты спрогнозировали пик заболеваемости гриппом 29.11.2022 10:510 Псковская делегация отправилась на Всероссийский съезд судей в Кремль 29.11.2022 10:380 Уполномоченные по работе с семьями мобилизованных появятся в Псковской области 29.11.2022 10:320 Новый год в новой реальности 29.11.2022 10:260 Новый раздел о Социальном фонде России появился на сайте ПФР 29.11.2022 10:110 Армейского друга по срочной службе в немецком Шверине ищет россиянин в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 25.11.2022 14:102 В Пскове затопило оживлённый перекрёсток. ВИДЕО 22.11.2022 09:411 Популярное среди бездомных здание в Пскове отдадут художественной школе 23.11.2022 11:5111 Взносы на капремонт вновь вырастут в Псковской области 24.11.2022 16:164 Депутаты сняли Светлану Василькову с должности главы Пустошкинского района 28.11.2022 13:107 Более 70 домов останутся без горячей воды на Запсковье
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сбер повысил ставки по вкладам «Лучший %» и «Новые возможности» в рублях

29.11.2022 10:00|ПсковКомментариев: 0

Сбер продлил выгодные промовклады «Лучший %» и «Лучший % Лидер» до 15 января 2023 года включительно, а максимальная ставка по ним выросла с 7,7 до 9,5% годовых с 28 ноября. Она действует на сбережения, которые клиенты не хранили на вкладах в СберБанке последние 3 месяца, при открытии вклада на три года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Доходность зависит от суммы, срока, истории сбережений клиента в Сбере и способа открытия вклада (онлайн или в отделении банка).

С 28 ноября также изменились и сроки размещения таких вкладов: раньше их можно было открыть только на год, а теперь доступны три варианта — 6, 14 и 36 месяцев.

Минимальная сумма вклада «Лучший %» — 100 тыс. рублей, максимальная не ограничена. Пополнять вклады и снимать с них деньги (кроме причисленных процентов) до окончания срока нельзя.

Также банк увеличил максимальную ставку по вкладу «Новые возможности» в рублях сроком на год с 7,7 до 8,5% годовых. Вклад «Новые возможности» можно открыть на 3, 6 или 12 месяцев в рублях или юанях.

Открыть эти вклады можно в СберБанк Онлайн и отделениях банка.

«Приближается Новый год, и к этому празднику мы традиционно улучшаем условия депозитов в Сбере. Теперь доходность вкладов "Лучший %" и "Новые возможности" стала выше для наших клиентов. Максимальные ставки в 9,5% и 8,5% соответственно обеспечивают отличную доходность вложений — это одни из лучших предложений на рынке, которые, уверен, окажутся востребованными», - прокомментировал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Подробнее о вкладах — на сайте банка: «Лучший %», «Новые возможности».

Теги: #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В России обсуждают предложение ввести единую форму во всех школах. Как вы относитесь к данной инициативе?
В опросе приняло участие 70 человек
29.11.2022, 10:570 Любителя кондитерских изделий задержали росгвардейцы в Пскове 29.11.2022, 10:560 Архимандрита Дамаскина вспоминают в Псково-Печерском монастыре 29.11.2022, 10:510 Псковская делегация отправилась на Всероссийский съезд судей в Кремль 29.11.2022, 10:380 Уполномоченные по работе с семьями мобилизованных появятся в Псковской области
29.11.2022, 10:320 Новый год в новой реальности 29.11.2022, 10:310 «Кузница»: Оплата услуг «Псковских теплосетей» при переходе на прямые договоры 29.11.2022, 10:301 Совфед получил представление о снятии Кудрина с поста главы Счетной палаты 29.11.2022, 10:280 Экскурсия «Спустилась ночь» состоится в псковской галерее 2 декабря
29.11.2022, 10:260 Новый раздел о Социальном фонде России появился на сайте ПФР 29.11.2022, 10:110 Армейского друга по срочной службе в немецком Шверине ищет россиянин в Псковской области 29.11.2022, 10:040 «Гайд-парк»: Олег Савельев о проблемах 12-го округа и поддержке поискового движения 29.11.2022, 10:000 Новый торговый зал магазина «Пчёлка» открывается в Пскове
29.11.2022, 10:000 Сбер повысил ставки по вкладам «Лучший %» и «Новые возможности» в рублях 29.11.2022, 09:480 Спрос на водителей продолжает расти в Псковской области 29.11.2022, 09:370 Два автомобиля Mercedes и «ГАЗель» горели в Псковской области 29.11.2022, 09:260 Новогодний отдых в России подорожал до 20%
29.11.2022, 09:150 Творческая делегация колледжа искусств выступила в Дедовичах 29.11.2022, 09:090 Женщина пострадала в результате наезда автомобиля в Себеже 29.11.2022, 08:570 Эксперты спрогнозировали пик заболеваемости гриппом 29.11.2022, 08:420 Впечатления великолучанина от ЧМ в Катаре: Толпа безбилетников пролезла на матч
29.11.2022, 08:410 День памяти апостола и евангелиста Матфея отмечают православные 29 ноября 29.11.2022, 08:290 НДФЛ заплатят все работающие за границей россияне 29.11.2022, 08:110 В России предложили ввести новую льготу для пенсионеров 29.11.2022, 07:530 Почему иммунитет не нужно «поднимать», объяснил врач
29.11.2022, 07:360 Областной конкурс исполнителей на духовых инструментах прошёл в Пскове 29.11.2022, 07:191 Россиянам разрешат установить в квартире сауну или хаммам с 1 декабря 29.11.2022, 06:590 В Госдуме считают, что целевому обучению студентов нужен новый закон 28.11.2022, 22:450 Псковичей призвали сохранять спокойствие при вызове служб спасения
28.11.2022, 22:303 Семь псковских музеев оснастят техникой на 40 млн рублей 28.11.2022, 22:150 Новогодние гирлянды и украшения появились на улицах Великих Лук 28.11.2022, 22:050 Михаил Ведерников обсудил актуальные вопросы с председателями объединений МСУ 28.11.2022, 22:000 День инвалида в Великих Луках отметят акциями и соревнованиями
28.11.2022, 21:480 Псковские курсанты ФСИН обсудили вопросы системы уголовных наказаний 28.11.2022, 21:330 Горячие линии организует псковский Росреестр 29 ноября и 1 декабря 28.11.2022, 21:150 Реставраторы завершают отделку фасадов башен Снетогорского монастыря 28.11.2022, 21:050 Матери росгвардейцев посетили праздничный концерт в Пскове
28.11.2022, 20:580 Порядок оплаты рабочих смен в выходные дни напомнили псковичам 28.11.2022, 20:460 В турнире по мини-футболу сразились сотрудники правоохранительных структур Псковской области 28.11.2022, 20:410 Псковичей предупредили о штрафах за складирование строительного мусора в контейнер у дома 28.11.2022, 20:361 Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживают ли псковичи предложение главы МВД о создании медвытрезвителей?
28.11.2022, 20:230 Выход и выезд на лёд запретили в Великолукском районе 28.11.2022, 20:080 Более 10 спортсменов клуба «Спортивное единство» отправятся на Первенство СЗФО по самбо 28.11.2022, 19:550 Более 400 мобилизованных отправились из Пскова в зону СВО 28.11.2022, 19:380 Молодёжные центры Пскова и Великого Новгорода подписали соглашение о взаимодействии
28.11.2022, 19:220 Жертвами телефонных мошенников стали почти 20 жителей Псковской области 28.11.2022, 19:070 Вничью закончился хоккейный матч великолукской «Чайки» и псковской «Звезды» 28.11.2022, 18:500 Двое нетрезвых водителей снова попались полицейским в Пскове и Великих Луках 28.11.2022, 18:320 Россияне стали больше заниматься саморазвитием – ВЦИОМ
28.11.2022, 18:150 Посвященный 20-летию ансамбля «Бусинки» концерт состоится в Пскове 28.11.2022, 18:120 Великолучане стали призёрами турнира по кикбоксингу в московской Балашихе 28.11.2022, 18:100 Спрос на транспортников растёт в Псковской области - исследование 28.11.2022, 18:060 Около четырех миллионов рублей отдали жители Псковской области мошенникам
28.11.2022, 18:040 Концерт ко Дню казачьей культуры пройдёт в Писковичах 28.11.2022, 18:000 Эндокринолог назвала варианты физической нагрузки для пожилых 28.11.2022, 17:590 Рейтингомер: 11 «друзей» главы, провал мегапроекта и Брячак в гневе. ВИДЕО 28.11.2022, 17:580 Применявшие УСН налогоплательщики могут стать «самозанятыми», рассказали в УФНС
28.11.2022, 17:550 Стали известны результаты фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2022» 28.11.2022, 17:510 Псковский коллектив «Русские узоры» победил на международном хореографическом конкурсе 28.11.2022, 17:500 Почти 50% молодых россиян стали уделять больше времени спорту 28.11.2022, 17:470 Ввоз 19 тонн концентрата молочного белка запретили на границе в Псковской области
28.11.2022, 17:440 Псковичей приглашают на экскурсию по Картинной галерее при свете свечей 28.11.2022, 17:420 О производственной гимнастике в XX веке рассказали псковичам в госархиве 28.11.2022, 17:390 Более 4 тысяч вызовов отработали сотрудники Псковской скорой медпомощи за неделю 28.11.2022, 17:360 Акцию «На что жалуетесь?» проведёт Псковская таможня
28.11.2022, 17:292 Треть россиян стала экономить на еде – аналитики 28.11.2022, 17:250 Великолукский парк украсили к Новому году. ВИДЕО 28.11.2022, 17:240 Островичей призвали не заходить в зону проведения стрельб в декабре 28.11.2022, 17:230 Отключения электроэнергии ожидаются в Великих Луках из-за ремонтных работ
28.11.2022, 17:210 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 ноября 28.11.2022, 17:200 Ремонт автодороги Старый Изборск - Палкино - Остров продолжат в 2023 году 28.11.2022, 17:180 Робот Серёжа провёл урок литературы в псковской библиотеке 28.11.2022, 17:130 Большинство респондентов ПЛН поддерживают создание вытрезвителей в регионах России
28.11.2022, 17:110 Порядок выдачи больничных листов в России изменится с 2023 года 28.11.2022, 17:078 Рейтингомер: 11 «друзей» главы, провал мегапроекта и Брячак в гневе 28.11.2022, 16:591 Отходы от предпринимательской деятельности заполнили контейнерную площадку общего пользования в Острове 28.11.2022, 16:510 Россиянин не удержал младенца при смене подгузника, ребёнок погиб
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru