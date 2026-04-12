Помочь восстановить горку для празднования Пасхи просят жителей Ижорского Батальона в Пскове

Помочь восстановить горку для празднования Пасхи просят жителей улицы Ижорского Батальона.8 в Пскове сегодня, 12 апреля, сообщили в группе «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскове» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие соседи! Жители ДЭУ! На Ижорского, 8 была сделана горка из песка к празднику Пасхи. И в этот же день ее испортили очень жаль трудов людей. Мы искали ответственного человека на эту точку, чтобы горка была сделана и чтобы у всех была возможность поиграть. Отозвалась Наталья Большакова, наш постоянный незаменимый и активный волонтер. Она организовала строительство горки, которую тут же подпортили. Увы, в таком виде горку использовать нельзя, ее нужно будет выправить. Мы очень просим не оставлять Наталью один на один с этой задачей», - рассказали в группе.

Жителей ДЭУ просят найти возможность в воскресенье утром выйти во двор Ижорского, 8. И помочь Наталье Большаковой восстановить пригодный вид горки.

«Все-таки праздник общий, значит и готовиться к нему стоит вместе. Мы создаем добрососедские традиции округа вместе. Пусть там будет больше места для взаимопомощи тем более в Пасху», - заключили в посте.