Помочь восстановить горку для празднования Пасхи просят жителей Ижорского Батальона в Пскове

Помочь восстановить горку для празднования Пасхи просят жителей улицы Ижорского Батальона.8 в Пскове сегодня, 12 апреля, сообщили в группе «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскове» в соцсети «ВКонтакте».
Жителей ДЭУ просят найти возможность в воскресенье утром выйти во двор Ижорского, 8. И помочь Наталье Большаковой восстановить пригодный вид горки.
«Все-таки праздник общий, значит и готовиться к нему стоит вместе. Мы создаем добрососедские традиции округа вместе. Пусть там будет больше места для взаимопомощи тем более в Пасху», - заключили в посте.