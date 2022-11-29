Общество

«Ростелеком» установил шесть базовых станций по программе УЦН 2.0 в Псковской области

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию шесть базовых станций в Псковской области, установленных в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: «Ростелеком»

Мобильная голосовая связь и доступ в Интернет появился в деревнях Плесна (Гдовский район), Большое Юрково (Гдовский район), Большое Загорье (Псковский район), Соино (Пустошкинский район), Бельское-Устье (Порховский район) и Прихабы (Куньинский район).

«УЦН 2.0 обеспечивает доступность услуг связи в деревнях и селах нашей области. Ежегодно жители региона могут проголосовать на сайте госуслуг и принять участие в формировании программы населенных пунктов где появится качественная мобильная связь. В этом году построили шесть базовых станций, где появилась качественная мобильная связь и Интернет. Благодаря современным технологиям местные жители отдельных территорий получают возможность пользоваться государственными услугами, дистанционной учебой, телемедициной, онлайн-банкингом и общаться с родственниками в мессенджерах или социальных сетях», - отметил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

Базовые станции подключают преимущественно к волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечивает передачу данных на высокой скорости, а также позволяет существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой. Базовые станции используют диапазон радиочастот 2 300–2 400 МГц, что обеспечивает высокую скорость мобильной передачи данных.

«Строительство базовых станций по проекту УЦН 2.0 откроет перспективы для дальнейшего развития инфраструктуры связи в малых населенных пунктах. Мониторинг показывает, что популярность базовых станций очень высокая, есть населенные пункты где ежемесячно к точке УЦН 2.0 подключается более 100 различных устройств, а продолжительность одной сессии не менее одного часа. В следующем году мы планируем построить не менее 6 базовых станций в районах Псковской области», - рассказала директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Проект УЦН 2.0 реализуют министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и «Ростелеком». Он предусматривает появление в малых населенных пунктах (от 100 до 500 жителей) современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в Интернет по технологии LTE (4G). Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 000 населенных пунктов страны.