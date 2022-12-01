Общество

В прокуратуру Псковской области стали чаще присылать электронные обращения

О росте поступающих в прокуратуру Псковской области электронных обращений рассказал прокурор региона Иван Грибов в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Он отметил, что все электронные обращения рассматриваются, после чего даются ответы на интересующие вопросы граждан. Кроме того, областная прокуратура продолжает использовать видео-конференц-связь для общения с гражданами из других муниципалитетов.

На данный момент обращений о нарушении прав во время пандемии нет. «Мы постоянно на острие новых вызовов, была пандемия - мы были на передовой. Первые обращения были связаны с отсутствием выплат врачам, дальше пошла волна антипрививочников, также были обращения в сфере образования, сейчас - мобилизация», - добавил прокурор.