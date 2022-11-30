ЖКХ

Иван Грибов о газификации: Результата мы в любом случае добьёмся

Учитывая объём внимания, который в Псковской области сегодня уделяют реализации программы газификации, результат будет достигнут в любом случае. Такое мнение прокурор Псковской области Иван Грибов выразил в эфире программы «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы прорабатываем это вопрос, им активно занимается и Псковское областное Собрание, и губернатор. Есть рабочие вопросы, а есть моменты, когда мы видим недоработку. Её нужно обнаруживать, вскрывать и заставлять делать правильно. Если мы столько внимания этому вопросу уделяем, результата мы в любом случае добьемся», - сказал Иван Грибов.

Он отметил, что прокуратура не удовлетворена сегодняшними результатами газификации в Псковской области. Помимо этого, по его словам, в некоторых случаях местные жители просто не подключаются к проведённому газопроводу.

«Газ подвели, а жители не подключились. Спрашиваю, почему? Как вы прорабатывали? Зачем проводить газ туда, где газ не подключают? Масса таких вопросов возникает рабочего характера. Мы их прорабатывали и будем прорабатывать», - отметил прокурор.

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Ранее сообщалось, что по поручению президента правительство РФ сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило её на медицинские и образовательные организации.