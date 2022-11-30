Иван Грибов о газификации: Результата мы в любом случае добьёмся

Учитывая объём внимания, который в Псковской области сегодня уделяют реализации программы газификации, результат будет достигнут в любом случае. Такое мнение прокурор Псковской области Иван Грибов выразил в эфире программы «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что прокуратура не удовлетворена сегодняшними результатами газификации в Псковской области. Помимо этого, по его словам, в некоторых случаях местные жители просто не подключаются к проведённому газопроводу.
«Газ подвели, а жители не подключились. Спрашиваю, почему? Как вы прорабатывали? Зачем проводить газ туда, где газ не подключают? Масса таких вопросов возникает рабочего характера. Мы их прорабатывали и будем прорабатывать», - отметил прокурор.
Ранее сообщалось, что по поручению президента правительство РФ сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило её на медицинские и образовательные организации.