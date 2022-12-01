Общество

«Обратный отсчет»: Прокурор Псковской области Иван Грибов о борьбе с коррупцией и итогах года. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 1 декабря. Гость студии - прокурор Псковской области Иван Грибов.

Выход передачи был приурочен ко Всемирному дню борьбы с коррупцией, эту тему обсудили в программе. Также прокурор Псковской области подвел предварительные итоги деятельности ведомства в 2022 году, ответил на вопросы об основных направлениях работы и новых вызовах, планах на следующий год, надзоре за проведением частичной мобилизации и защите прав несовершеннолетних. Эти и другие актуальные темы с гостем студии обсудил ведущий Александр Савенко.

Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.