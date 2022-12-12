Общество

Обеспечение конституционных прав граждан обсудили Юрий Сорокин и Дмитрий Шахов

Вопросы обеспечения конституционных прав граждан при обращения в органы государственной власти и их эффективное рассмотрение обсудили во время рабочей встречи вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель общественной приемной руководителя партии «Единая Россия» Юрий Сорокин и региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов. Об этом сообщается на сайте псковского омбудсмена.

Фото: сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

Юрий Сорокин предложил омбудсмену на регулярной основе участвовать в совместных приёмах граждан, которые ежемесячно организуются региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия».

Как отметил Юрий Сорокин, участие регионального омбудсмена в таких мероприятиях позволит повысить качество рассмотрения обращений граждан, а учитывая опыт и высокую юридическую квалификацию Дмитрия Шахова, позволит уже во время приёма найти возможные варианты решения проблем граждан, особенно по вопросам защиты прав и законных интересов мобилизованных и других военнослужащих, а также их семей.

В результате такой совместной работы, как подчеркнул вице-спикер, будет возможность не только оперативно отреагировать на обращения граждан, но и при необходимости приступить к подготовке законодательных инициатив о внесении изменений и дополнений в областное или федеральное законодательство.

Омбудсмен поблагодарил Юрия Сорокина за такое предложение, обратив внимание, что государственные правозащитники, включая федерального омбудсмена Татьяну Москалькову, всегда идут и готовы идти на встречу позитивным и полезным для граждан предложениям, вне зависимости от каких политических партий они поступают.

В данном случае, как считает региональный омбудсмен, система организации приема граждан, за которую отвечает как раз Юрий Сорокин, в Псковской области организована на достаточно эффективном уровне и носит хорошо видимый системный характер.

По итогам встречи Юрий Сорокин и Дмитрий Шахов договорились проводить совместные приёмы на паритетной основе и дополнительно проработать механизм такого взаимодействия по совместному проведению приёмов граждан, включая их выездной характер.

Первый приём проведут 21 декабря в офисе уполномоченного по правам человека в Псковской области, а следующий совместный прием пройдёт, согласно утверждённого графика, в региональной приёмной руководителя партии «Единая Россия».