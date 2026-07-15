«Единую карту петербуржца» будут принимать в Пскове

К проекту «Единая карта петербуржца» подключаются другие регионы. Вслед за Ленинградской областью с 1 сентября 2026 года аналогичные карты запускают Карелия и Псковская область, с марта 2027 года — Новгородская.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ленинградской области

ЕКП в Петербурге выпускают пять банков, с шестым соглашение подписано на ПМЭФ–2026. По словам генерального директора СПб ГКУ «ЦИС» Валентины Козыревой, оператора проекта, всего эмитировано 2,2 миллиона карт, ещё 100 тысяч заявлений на выпуск находятся в работе. По оценке представителя «Сбера», 80% эмиссии приходится на его банк.

ЕКП «Ленинградская», запущенная в области осенью 2025 года, предусматривает совместные льготы сразу в двух регионах.

Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Алексей Зырянов подчеркнул, что картой заинтересовались все регионы СЗФО. «Ряд регионов ошибочно выбрали другого партнёра, надеюсь, что одумаются и выберут ЕКП», — заявил он.

Альтернативные ЕКП проекты уже есть почти в каждом регионе СЗФО. Состав банков и функционал карт везде разный. И успехи разные. Например, работа над внедрением карты жителя в Калининградской области началась в 2025 году, но анонсированный запуск проекта к 80-летию региона в июле текущего года не состоялся.

В экосистему ЕКП сегодня входят банковские карты для разных возрастов с подключёнными к ним различными программами лояльности как от банков–эмитентов, так и от НСПК (оператор карт «Мир») и самой ЕКП.

У НСПК заявлено участие около 800 партнёров — от АЗС и аптек до различных спортивных клубов и образовательных учреждений.

Как сообщил Зырянов, скидкой от партнёра по продаже билетов в театры и на концерты в 2021–2025 годах воспользовались 438 тысяч человек, сэкономив 2,7 миллиона рублей.

Впрочем, показатели по активности держателей карт пока не впечатляют. Так, за два года в городе было выдано 579 тысяч карт «Серебряный возраст» (для лиц старше 55 лет). Их основное преимущество в том, что город зачисляет на них сертификат на 1,5 тысячи рублей для оплаты билетов на выставки и в музеи. За два года было активировано 167 тысяч данных сертификатов, то есть возможностью воспользовался каждый третий владелец. У этой карты всего 27 партнёров, которые предоставляют скидки, — против 800 у классической ЕКП.

На заседании комитета по финансовым рынкам ТПП СПб представители оператора анонсировали и запуск мобильного оператора ЕКП. По факту это специальный тариф одного из сотовых операторов, доступный держателям карт, пишет «Деловой Петербург».

Ранее сообщалось о планах запустить «Единую карту псковича» с 1 сентября.