Общество

Управление образования администрации Пскова возглавит Геннадий Иойлев

Начальником управления образования администрации города Пскова назначен Геннадий Иойлев. С 15 декабря он приступает к своим обязанностям. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Геннадий Всеволодович в сфере образования человек не новый. Трудовую деятельность он начинал учителем истории и обществознания, 7 лет работал директором школ в Дедовичском районе и 4 года руководил управлением образования Дедовичского района. Последние 11 лет возглавлял Государственную инспекцию труда в Псковской области», - напомнил Борис Елкин.

Глава города выразил надежду на то, что знание вопросов образования изнутри и богатый опыт работы на руководящих постах позволят Геннадию Иойлеву направить все свои компетенции и силы на развитие этой сферы в Пскове.

Напомним, ранее данную должность занимала Анна Кузыченко, она покинула пост в конце сентября.

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Геннадий Иойлев в свою очередь покинул пост руководителя Государственной инспекции труда в Псковской области в конце лета.