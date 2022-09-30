Общество

Анна Кузыченко покинула пост главы управления образования администрации Пскова

Начальник управления образования администрации города Пскова Анна Кузыченко покинула свой пост. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственных источников.

«Анна Кузыченко покинула пост начальника управления образования по собственному желанию. Администрация города Пскова благодарит Анну Сергеевну за многолетнюю и эффективную работу на этом ответственном посту», - сообщил источник.

Исполняющим обязанности начальника управления образования администрации города Пскова назначена Марина Александрова.

Напомним, Анна Кузыченко возглавила городское управление образования в марте 2018 года. Известно, что она уже написала заявление об уходе.