Общество

Руководитель сменился в Государственной инспекции труда в Псковской области

Руководитель сменился в Государственной инспекции труда в Псковской области. Пост исполняющего обязанности руководителя территориального органа с 1 сентября занимает Марина Кудрявцева, сообщается на сайте ведомства.

Фото: Государственная инспекция труда Псковской области

Марина Кудрявцева родилась в 1974 году в городе Суворове Тульской области. В 2004 году окончила Псковский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова. В 2005 году – НОУ «Санкт-Петербургский институт управления и права».

С 1994 года по 2002 год работала в Псковском областном Центре развития одаренных школьников. С 2002 года по 2015 год – в Псковском филиале НОУ «Санкт-Петербургский институт управления и права».

С 2007 года по 2009 год – декан факультета Псковского филиала НОЧУ ВПО «Санкт-Петербургский институт управления и права». С 2016 года по 2018 год – заместитель декана Псковского филиала ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний».

В 2018 году - государственный инспектор труда (по охране труда) Государственной инспекции труда в Псковской области. С февраля 2021 года - врио заместителя руководителя Государственной инспекции труда в Псковской области – заместителя главного государственного инспектора труда в Псковской области.

С марта 2021 года - заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Псковской области – заместитель главного государственного инспектора труда в Псковской области.

С 1 сентября 2022 года - исполняющая обязанности руководителя Государственной инспекции труда в Псковской области – заместитель главного государственного инспектора труда в Псковской области.

Напомним, ранее ведомство возглавлял Геннадий Иойлев.