Общество

Михаил Ведерников опубликовал уточнения по введению дистанционного режима обучения в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал уточнения по введению дистанционного режима обучения в областном центре. Соответствующая запись размещена в телеграм-канале главы региона.

«По предложению Роспотребнадзора в целях снижения уровня заболеваемости гриппом приняты следующие решения на период с 19 по 25 декабря:

Во всех общеобразовательных организациях города Пскова (независимо от формы собственности) для учащихся 5-11 классов вводится дистанционный режим обучения;

Младшие классы в школах Пскова переводятся на работу в режиме дежурных групп, без объединения обучающихся из разных классов;

Во всей Псковской области дополнительные общеобразовательные программы переводятся на дистант;

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Всем общеобразовательным организациям Псковской области рекомендуется ограничить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий в закрытых помещениях до 25 декабря;

Всем образовательным учреждениям необходимо принять меры по приостановлению учебного процесса в образовательных организациях, классах, группах при одновременном отсутствии более 20 % детей, заболевших гриппом и ОРВИ, на срок не менее 7 суток», - говорится в сообщении.