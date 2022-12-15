Общество

Дистанционное обучение введут в школах Пскова

Дистанционное обучение начнется в школах города Пскова на неделе с 19 декабря. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил во время прямой линии с главой региона сегодня, 15 декабря.

«Со следующей недели деток отправим в Пскове на дистанционное обучение вынужденно, поэтому я призываю все меры предосторожности в этой части соблюдать», - сказал Михаил Ведерников.

Он пожелал псковичам здоровья и отметил, что в регионе растёт сезонная заболеваемость гриппом.

Напомним, по состоянию на 12 декабря 53 класса в 16 школах Пскова закрыли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ.