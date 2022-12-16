Общество

3 школы и 2 детсада закрыты в Псковской области в связи с заболеваемостью детей ОРВИ

За последнюю неделю в Псковской области зарегистрировано более 9 тыс случаев заболевания ОРВИ. Госпитализировано более 100 человек. Показатели превысили эпидемические пороги во всех возрастных группах. Об этом в ходе заседания региональной межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Припутенко.

В связи с заболеваемостью детей ОРВИ закрыто 207 классов в 49 школах, 30 групп в 16 детских садах, 4 группы в 2 учреждениях среднего профессионального образования. Полностью закрыты 3 школы и 2 детских сада. Ввиду роста заболеваемости ОРВИ и гриппом и в целях ограничения распространения инфекций, особенно среди детей, в образовательных учреждениях Псковской области введен ряд ограничительных мероприятий.

Заседание прошло в пятницу, 16 декабря, под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона. Первый вице-губернатор обратила внимание, что для незамедлительного прерывания цепочки заболевания необходимо в каждом районе предпринять все необходимые меры и воспользоваться всеми имеющимися по опыту борьбы с коронавирусом знаниями и ресурсами.

«Особое внимание — термометрии и дистанцированию всех возможных коммуникаций. Это, в первую очередь, касается учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты. На каждом шагу должна быть осторожность. Необходимо предохранять себя и окружающих от инфицирования», — подчеркнула Вера Емельянова.

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Решения, принятые межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссией, будут доведены до муниципалитетов в ближайшее время. Главам районов поручено усилить контроль над соблюдением мероприятий по профилактике распространения гриппа и ОРВИ, а также активизировать информационно-разъяснительную работу.