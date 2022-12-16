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Вылет самолета из Москвы в Псков задержали почти на 8 часов

Вылет самолета из Москвы в Псков задержали почти на 8 часов 18 декабря. Это следует из онлайн-табло аэропорта «Внуково».

Самолет Москва-Псков вылетел из Москвы в 15:41. Ожидаемое время прилета в Псков примерно 16:40. Таким образом задержка составила 7 часов 40 минут. Официальная причина - неподходящие метеоусловия в аэропорту вылета.

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Напомним, что изначально вылет задерживался до 11:45. Кроме того, около 56 авиарейсов задержаны или отменены в Москве в воскресенье, около 37 было отменено или задержано 17 декабря по причине неподходящих метеоусловий.