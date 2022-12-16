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Общество

Уровень снега в Москве побил рекорд 1989 года

18.12.2022 12:33|ПсковКомментариев: 0

Уровень снега в Москве - от 33 до 38 сантиметров - побил рекорд 1989 года, тогда в столице наблюдалось «лишь» 31 сантиметр снежного покрова, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К 9:00 по Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова всего за сутки увеличилась на 10 сантиметров – с 23 до 33 сантиметров, в Тушино тоже 33 сантиметра, на Балчуге сугробы выросли до 38 сантиметров. Это максимальные климатические показатели всей зимы снежного покрова, которые обычно приходится на февраль. Мало того, по статистике таких сугробов в этот день не было никогда за всю метеоисторию. Последние раз нечто подобное наблюдалось только в 1989 году - 31 сантиметр, и в 1993 году - 30 сантиметров», - рассказал Тишковец.

По его словам, в Подмосковье самые большие сугробы зафиксированы в Волоколамске – 35 сантиметров, Дмитрове и Павловском Посаде – 39 сантиметров, Клину – 40 сантиметров, Коломне – 42 сантиметра, в Черустях – 43 сантиметра.

Напомним, что с 17 декабря в московских аэропортах отменили или задержали большое количество рейсов. По состоянию на 18 декабря, таких рейсов более 50. Также был задержан вылет самолета из Москвы в Псков.

 

 

Теги: #погода #москва
Источник: Псковская Лента Новостей
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